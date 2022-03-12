لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة أمس الجمعة، كما لم يسجل أي حالات وفاة أو شفاء.

واستقبل مختبر المركز، ثلاث عينات أظهرت التحاليل المعملية سلبيتها جميعًا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا وخروج البلاد من الموجة الرابعة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في وضع خطة التخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادًا للدخول في مرحلة التعايش الدائم مع المرض.

- «مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»

نبه المركز إلى أهمية عدم البدء في تنفيذ خطة تقليل الإجراءات الاحترازية قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين، وذلك في تقريره عن الوضع الوبائي خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري.