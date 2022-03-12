بالصور: الخطوط الجوية الإفريقية تسير أول رحلة عمرة بعد انقطاع سنتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، انطلاق أول رحلة عمرة للأراضي المقدسة على متن إحدى طائرات الشركة، وذلك بعد انقطاع دام لسنتين، بسبب أزمة كورونا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الشركة ستسير 14 رحلة أسبوعياً من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعياً من مطار مصراتة الدولي، و3 رحلات اسبوعياً من مطار بنينا الدولي.

وبحسب البيان، أشرف المدير التجاري بالشركة إسماعيل السعداوي، علي تسيير الرحلة الأولى اليوم.

- السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم

وفي أغسطس الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستستأنف العمرة تدريجيًّا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم، بعد نحو 18 شهرًا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأعلنت وزارة الحج والعمرة «استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من الإثنين 9 أغسطس 2021، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف».

انطلاق أول رحلة عمرة للأراضي المقدسة على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الإفريقية, 12 مارس 2022. (شركة الخطوط الجوية الإفريقية)

انطلاق أول رحلة عمرة للأراضي المقدسة على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الإفريقية, 12 مارس 2022. (شركة الخطوط الجوية الإفريقية)

انطلاق أول رحلة عمرة للأراضي المقدسة على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الإفريقية, 12 مارس 2022. (شركة الخطوط الجوية الإفريقية)

انطلاق أول رحلة عمرة للأراضي المقدسة على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الإفريقية, 12 مارس 2022. (شركة الخطوط الجوية الإفريقية)