Atwasat

استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 05:31 مساء
استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية
alwasat radio

استقرت أسعار صرف سلة من العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار، فيما ارتفع الدولار بشكل هامشي بالسوق الموازية اليوم السبت، مقارنة بالخميس الماضي.

وارتفع الدولار بقرش واحد، ليسجل 4.98 دينار، مقابل 4.97 دينار أول من أمس الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني عند 5.36 دينار، و6.54 دينار على الترتيب.

كما استقرت الليرة التركية عند 0.35 دينار والدينار التونسي عند 1.67 دينار ليبي، وسعر كسر الذهب (عيار 18) عند 231 دينارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا

فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا لـ«الروسي»؟

النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا ...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما

وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة

«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي

«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان

الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية ...
«المركزي»: قفزة قياسية في أرباح المصارف التجارية مع تراجع الودائع وزيادة القروض في 2021
«المركزي»: قفزة قياسية في أرباح المصارف التجارية مع تراجع الودائع...
المبروك يوجه تعليمات بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس
المبروك يوجه تعليمات بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر...
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
بالصور: الخطوط الجوية الإفريقية تسير أول رحلة عمرة بعد انقطاع سنتين
بالصور: الخطوط الجوية الإفريقية تسير أول رحلة عمرة بعد ......
استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية في السوق ......
500 جنيه منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة للاتصالات»
500 جنيه منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة ......
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق ......
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط