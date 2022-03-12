استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف سلة من العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار، فيما ارتفع الدولار بشكل هامشي بالسوق الموازية اليوم السبت، مقارنة بالخميس الماضي.

وارتفع الدولار بقرش واحد، ليسجل 4.98 دينار، مقابل 4.97 دينار أول من أمس الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني عند 5.36 دينار، و6.54 دينار على الترتيب.

كما استقرت الليرة التركية عند 0.35 دينار والدينار التونسي عند 1.67 دينار ليبي، وسعر كسر الذهب (عيار 18) عند 231 دينارا.