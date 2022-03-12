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دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 03:29 مساء
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا في سبها)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 14 حالة بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مراكز العزل سجلت حالتي وفاة بالمرض خلال الفترة نفسها.

- ولفت البيان إلى أن وجود 78 إصابة بمراكز العزل، بينها 31 في العناية الفائقة، و47 في الأقسام.

«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا وخروج البلاد من الموجة الرابعة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في وضع خطة التخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادًا للدخول في مرحلة التعايش الدائم مع المرض.

ونبه المركز بأهمية عدم البدء في تنفيذ خطة تقليل الإجراءات الاحترازية قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين، وذلك في تقريره عن الوضع الوبائي خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري.

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