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«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 02:30 مساء
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»
جانب من حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. (مركز مكافحة الأمراض)
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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا وخروج البلاد من الموجة الرابعة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في وضع خطة التخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادًا للدخول في مرحلة التعايش الدائم مع المرض.

ونبه المركز بأهمية عدم البدء في تنفيذ خطة تقليل الإجراءات الاحترازية قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين، وذلك في تقريره عن الوضع الوبائي خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري.

ضرورة تفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم
ودعا التقرير إلى وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار الوباء مستقبلًا.

كما شدد على ضرورة استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا من المراكز الثابتة، وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية. وكذلك مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، مع إمكانية تخفيضها.

انخفاض الإصابات في ليبيا لأول مرة منذ انتشار الموجة الرابعة
ومحليًا، تشهد معظم المناطق الصحية في ليبيا انخفاضًا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًا. ولأول مرة منذ انتشار الموجة الرابعة، ينخفض عدد الحالات المسجلة في منطقة طرابلس إلى أقل من 200 حالة لكل 100 ألف مواطن ولم تتخط أي منطقة أخرى حاجز 100 حالة لكل 100 ألف مواطن.

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وصنفت معظم المناطق الليبية على المستوى الوبائي الثاني، ما يؤشر إلى خروج البلاد من الموجة الرابعة ولا يعني بالضرورة انتهاء الوباء وخاصة مع تدني نسبة المطعمين جرعتين (16% فقط) وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددا، بحسب التقرير. 

وأكد المركز استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة في البلاد وانخفاض نسبة الحالات الموجبة الى 16% واستقرار معدل الوفيات عند 1.33 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة. مع تصنيف معظم المناطق على المستوى الوبائي الثاني،

الوضع الوبائي في العالم ومنطقة شرق المتوسط
وبشأن الوضع الوبائي العالمي، قال التقرير: «لا تزال منطقة غرب المحيط الهادي تسجل ارتفاعًا في عدد الحالات المسجلة، إذ بلغت الزيادة الأسبوعية 46%»، فيما على الصعيد الإقليمي سجلت منطقة شرق المتوسط انخفاضًا قياسيًا بلغ 46% تزامن هذا مع تسجيل المنطقة ارتفاع طفيف في أعداد الوفيات بلغت 2%.

وشكلت دول الجوار وبعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي أهمية كبيرة كمصدر أساسي للعدوى، وفق التقرير. 

وحسب تصنيف مركز مكافحة الأمراض الأميركي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر؛ صنفت ليبيا وتركيا والأردن ومصر ومالطا وتونس في مستوى الخطورة الرابع والأكثر خطورة للسفر، إذ يجرى حساب معدلات الإصابة وعدد الاختبارات مقارنة بعدد السكان خلال 28 يومًا.

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