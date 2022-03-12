افتتاح فرع لـ«موصياد» التركي في طرابلس بعد رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إن مجلس رجال الأعمال التركي (موصياد) يعتزم فتح فرع له في طرابلس بعد شهر رمضان المقبل.

والتقت وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش مع وفد من «موصياد» بحضور سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، والقنصل الليبي العام باسطنبول صلاح الكاسح والسفير التركي بطرابلس كنعان يلماز، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

المنقوش تدعو الشركات التركية الكبرى لزيارة ليبيا

تطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تطوير مجالات التعاون، فيما دعت المنقوش مجلس الأعمال التركي لزيارة ليبيا خاصة مسؤولي الشركات الكبرى في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال.

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ونبهت الوزارة بأن «موصياد» يضم فى عضويته حوالي 12 ألف عضو من رجال وسيدات أعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف، مشيرة إلى تجهيز افتتاح فرع له في الفترة القريبة المقبلة وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك.

هل يصل حجم التبادل التجاري مع تركيا لـ 15 مليار دولار

والأسبوع الماضي، توقع مجلس الأعمال التركي الليبي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال خمسة أعوام إلى 15 مليار دولار.

وبلغت صادرات تركيا إلى ليبيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نحو 456 مليونًا و700 ألف دولار. وأوضح المجلس أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في فبراير فقط بلغت 265.5 مليون دولار، وشملت المنتجات المستوردة: الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق.

المنقوش في لقائها مع وفد من مجلس رجال الأعمال التركي (موصياد). (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)

المنقوش في لقائها مع وفد من مجلس رجال الأعمال التركي (موصياد). (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)

المنقوش في لقائها مع وفد من مجلس رجال الأعمال التركي (موصياد). (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)