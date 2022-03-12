الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة اليوم وغدا

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح نشطة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة، وعلى خليج بومبا الليلة وصباح غدٍ تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر يصل إلى 2 متر على ساحل مصراتة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• البحر خفيف الموج اليوم إلى قليل الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل غدًا إلى 2 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• تكاثر للسحب مع سقوط أمطار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.
• رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل خليج بومبا.
• حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.
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