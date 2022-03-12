الأرصاد تحذر الصيادين من رياح نشطة اليوم وغدا

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح نشطة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة، وعلى خليج بومبا الليلة وصباح غدٍ تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر يصل إلى 2 متر على ساحل مصراتة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.