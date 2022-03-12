الجرندي في اتصال بوليامز: أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية مسائل محورية ومبدئية لتونس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني وليامز، «ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لبلاده وركيزة لأمن واستقرار المنطقة»

وشدّد الجرندي لوليامز، على «أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين الأشقاء الليبيين، مذكرًا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لإيجاد حل ليبي ليبي»، حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية (وات)، مساء الجمعة.

وبحث الجانبان «الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية، لا سيما في ضوء مبادرة المستشارة الخاصة المتعلقة بوضع قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن».

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وأعرب الجرندي عن «ثقة بلاده في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

بدورها، أشادت ستيفاني وليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مثمنة دعم رئيس الجمهورية قيس سعيد لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار بليبيا ومرافقتها في مسارها السياسي.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن المستشارة الأممية «تواصل جهودها لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا»، وذلك ردًا على سؤال صحفي في إيجازه اليومي الذي يقدمه بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.