«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المستشفي الجامعي في طرابلس إجراء 11 جراحة زراعة مفاصل صناعية للركبة لمرضى يعانون احتكاكًا مزمنًا من قائمة الانتظار، أمس الجمعة.

أجرى الجراحات رئيس قسم جراحة العظام د.صالح أبومهارة والفريق الطبي المرافق من جراحين عظام وأطباء تخدير وتمريض وإداريين، وعبر أبومهارة عن سعادته لتنادي كل العاملين بالقسم بمختلف تخصصاتهم للحضور صباح اليوم الجمعة، كل حسب طبيعة عمله، الأمر الذي يحفز الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمات مستشفيات المستوى الثالث للخدمات الصحية، حسب الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار رئيس قسم جراحة العظام إلى «إجراء 55 حالة زراعة خلال العام الجاري 2022، و145 حالة زراعة مفصل الركبة لسنة 2021 وفق الإمكانات المتاحة التي تباطأت لعدة أشهر للإجراءات الاحترازية لوباء «كورونا»، موضحًا أن القسم لا يزال مستمرًا في إجراء عمليات زراعة المفاصل الصناعية بطريقة انسيابية بكل كفاءة واقتدار.

من غرفة العمليات في المستشفى الجامعي طرابلس، 11 مارس 2022. (فيسبوك)

من غرفة العمليات في المستشفى الجامعي طرابلس، 11 مارس 2022. (فيسبوك)