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الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 08:58 صباحا
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، طقسًا يميل للاعتدال على أغلب المناطق؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق شمال غرب البلاد بين 19 و22 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب بين 20 و26 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تبقى الأجواء باردة على مناطق الشمال الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. ومن المتوقع أن تتأثر مناطق غرب البلاد بامتداد منخفض جوي منتصف الأسبوع يسبب تقلبات جوية على هذه المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
حالة السماء صافية إلى قليلة.
الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ما يسبب إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و22 درجة مئوية.

سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
 حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرق مع هطول أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الساحل.
رجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و19، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
 حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق
الأرصاد: طقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق
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