غوتيريس: الأزمات في ليبيا وسورية واليمن معقدة لكن ليست مستعصية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الأزمات الراهنة في اليمن وسورية وليبيا وأفغانستان «غير مسبوقة» من حيث تعقيدها وخطورتها، لكنها «ليست مستعصية» على الحل.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك تحت عنوان «جدول أعمالنا المشترك»، حسب وكالة الأناضول.

وقال: «من الواضح أننا الآن نمر بلحظة حيوية نحتاج فيها إلى التعددية (..) لقد اندلعت أسوأ حرب وأزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية في قارة أوروبا (الحرب في أوكرانيا)».

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وأضاف: «في غضون ذلك، تستمر المعاناة بلا هوادة في اليمن وسورية وليبيا وأفغانستان ومناطق الصراع الأخرى».

وتابع: «هذه المشاكل غير مسبوقة من حيث تعقيدها وخطورتها وإلحاحها»، مستدركا: «لكنها ليست مستعصية على الحل».

وأشار غوتيريس إلى أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة لم يتخيلوا شكل العالم الذي نعيش فيه اليوم، «لكنهم قدموا لنا منارة لا تزال تنير طريقنا»، مردفا أن «مبدأ التعددية يمكنه أن يحول دون وقوع الأزمات التي واجهتنا في السنوات الأخيرة».