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جهود أممية لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 07:28 مساء
جهود أممية لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفان دوغاريك. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، اليوم الجمعة، إن مستشارة الأمين العام الخاصة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، تواصل جهودها لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق السياسي الحالي في ليبيا، وذلك ردا على سؤال صحفي في إيجازه اليومي الذي يقدمه بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد دوغاريك للصحفيين إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع عن كثب بقلق التقارير حول تعبئة القوات وتحركات القوافل الكبيرة للجماعات المسلحة التي زادت التوترات في طرابلس وحولها.

باشاغا يتهم الدبيبة بإغلاق المجال الجوي والطريق إلى طرابلس
ويأتي تعليق الناق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بعد يوم من الأحداث التي جرت قرب العاصمة طرابلس أمس الخميس، بين القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النوب فتحي باشاغا.

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واتهم رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، في كلمة له، اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإغلاق المجال الجوي وإقفال الطريق الساحلي بطريقة «غير قانونية وبالترهيب»، مضيفا أن القوى التابعة له آثرت السلام وتجنبت الفتنة بعد منعها من الوصول إلى العاصمة طرابلس لاستقبال الحكومة الجديدة.

الأمم المتحدة تدعو إلى الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الاستباكات في ليبيا
وجدد دوغاريك خلال حديثه للصحفيين في نيويورك، تعليقا على ذلك، التأكيد على موقف البعثة التي شدد على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في ليبيا، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى اشتباكات مسلحة.

كما حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، في جهودها المستمرة لإيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق السياسي الحالي.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» إنها حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وضرورة الامتناع عن الأعمال الاستفزازية قولاً وفعلاً، بما في ذلك تعبئة القوات. وجددت عرضها للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للتوسط ومساعدة الليبيين في إيجاد توافق في الآراء وطريق للمضي قدمًا.

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