مركز عزل سرت يستقبل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قالت مصادر طبية وإدارية بمركز العزل في سرت، إن المركز استقبل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا اليوم.

وأوضح مصدر بالمركز إلى «بوابة الوسط» أن المركز يعانى من نقص الدعم والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لفيروس كورونا، التى من المفترض أن يرتديها الطاقم الطبي، مشيرا إلى استمرار توقف مصنع الأكسجين لأكثر من شهر ونصف.

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وبحسب المصدر، يعتمد المركز حاليا على توفير أسطوانات الأكسجين من مصنع بمصراتة، عن طريق إيجار سيارة نقل، وتوريد خمسين أسطوانة أكسجين يوما بعد يوم، موضحا أن الطاقم الطبي والعاملين يعانون أيضا من تأخر وزارة الصحة في صرف رواتبهم المالية المتأخرة مند عام.