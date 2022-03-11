الدبيبة يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي ينعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويستضيف المنتدى عددا من قادة دول العالم، حسب ما أوردته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويرافق الدبيبة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وعلى هامش مشاركته في المنتدى، التقى الدبيبة وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

الدبيبة والمنقوش واللافي خلال مشاركتهم في المنتدى.

جانب من الحصور في المنتدى.