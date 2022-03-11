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وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 05:44 مساء
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا
باشاغا ووليامز والدبيبة, (الإنترنت)
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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قد يجري محادثات مباشرة، مع رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضحت وليامز، في مقابلة بالفيديو مع وكالة بلومبيرغ، أن الدبيبة وباشاغا، أبديا «ردود فعل إيجابية»، مضيفة أن «الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه».

وشددت وليامز على أن الأمم المتحدة «ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها»، ووصفت الانتخابات بأنها «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية» وضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الليبية، وفق الوكالة».

وتابعت «بدأت هذا العام بالقول إنني أعتقد أنه إذا اتجه الجميع إلى حد ما، فيمكننا الحصول على حدث انتخابي بحلول شهر يونيو.. لكن الغرفتين (مجلسي النواب والأعلى للدولة)، قررتا القيام بأمور خاصة بهما.. وقد أخذنا هذا الآن إلى منتصف شهر مارس»، موضحة أن «لذلك لا يمكنني تقديم جدول زمني ثابت حتى نعمل مع المجلسين لوضع الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية».

النفط يجعل الصراع في ليبيا أكثر حدة
في سياق متصل قالت وليامز إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية «له مزايا» بالنسبة لليبيا، «لكنه يجعل الصراع على الوصول إلى السلطة والموارد أكثر حدة.. النفط في ليبيا نعمة ونقمة في الوقت نفسه».

وأمس الخميس قال باشاغا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، إن «البلاد يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال»، مؤكدا أن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبا.

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وأضاف أنه يعتزم التواجد في العاصمة ومقر حكومته هناك في غضون أيام، مؤكدا أن «ليبيا يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال»، فيما سيركز على إجراء الانتخابات قريبا، باعتبارها «السبيل الوحيد للخروج من الصراع»، موضحا أن «الحل السياسي الوحيد في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

وفي وقت سابق من اليوم قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه تحدث مع الدبيبة وباشاغا، من أجل تهدئة التوترات والتفاوض لحل الخلاف السياسي، وفق حديثين منفصلين مع كليهما، ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف.

وأوضح نورلاند، في تغريدة على «تويتر»، أنه تحدث مع باشاغا، وأشاد «باستعداده تهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة»، متابعا: «لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد».

وذكر السفير الأميركي أنه أجرى اتصالا مع الدبيبة، وأعرب عن تقديره «لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده إلى الدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي».

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