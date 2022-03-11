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«الكهرباء» تحذر من خطورة البناء تحت مسارات الضغط العالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 01:46 مساء
«الكهرباء» تحذر من خطورة البناء تحت مسارات الضغط العالي
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
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حذرت الشركة العامة للكهرباء من البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي، معتبرة أن ذلك يعد «أكبر عائق أمامها للحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية».

فضلا عن ذلك، قالت الشركة في بيان، إن هذا البناء «يعيق أعمال فرق الصيانة والتنظيف الدوري لتلك الخطوط، كما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وكذلك للمساءلة القانونية».

- «الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة

وحسب بيان الشركة، فإن المسافة القانونية للبناء هي 20 مترا من وسط البرج يمين ويسار. وتوفي أب ونجله؛ نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي، ضمن دائرة توزيع عين زارة.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس من قبل القوة الأمنية المشتركة لوقوعه تحت مسار أحد خطوط نقل الكهرباء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشروع في أعمال الإزالة.

وسبق أن نبهت الوزارة إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية «قامت بحصر بعض المباني المخالفة قرب شيل الضبيع التي سيجري إزالتها كمرحلة جديدة بعد استكمال المرحلة الأولى».

أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
أبنية تحت خطوط الضغط العالي. (شركة الكهرباء)
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