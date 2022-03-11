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«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 11:50 صباحا
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة. 
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترًا.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة. 

الساحل من الخليج إلى طبرق: 
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر.
- رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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