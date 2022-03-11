تدشين برنامج لتعزيز البيئة الصحية في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، انطلاق برنامج تعزيز البيئة الصحية في المدارس الهادف إلى نشر الوعي البيئي في المجتمع انطلاقًا من المدارس.

وحضر مراسم إطلاق البرنامج، مستشار المَركز لشؤون صحَّة المُجتمع، وأعضاء فريق إِدارة برامِج الحماية وتعزيز الصِحَّة، وشركاء البرنامج من القِطاع العام والخاص، والمجتمع المدني، وفق بيان صادر عن المركز.

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وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج حملة تشجير تنطلق يوم الإثنين المقبل في كل المدارس، وستشمل المرحلة الثانية تقييم البيئة المدرسية في مجموعة من المدارس والبدء في برنامج تدريبي لتأسيس كوادر في قطاع التعليم كمشرف بيئي في كل مدرسة كما تشمل هذه المرحلة أيضًا برنامج إعادة التدوير.

من مراسم انطلاق برنامج تعزيز البيئة الصحية في المدارس، 11 مارس 2022. (مركز مكافحة الأمراض)