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ضبط 2760 علبة زيت طهي غير صالحة للاستهلاك في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 11 مارس 2022, 11:22 صباحا
ضبط 2760 علبة زيت طهي غير صالحة للاستهلاك في سرت
كمية غير صالحة للاستهلاك من زيت الطهي ضبطت في سرت، 11 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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تمكنت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي بمدينة سرت من ضبط كمية كبيرة من زيت الطهي غير صالحة للاستهلاك على متن شاحنة قادمة من الجهة الشرقية.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بسرت، العميد جمعة امبية، اليوم الجمعة، إن الكمية تقدر بنحو 2760 علبة من زيت «جنان» للطهي مصرية الصنع، وجرى مصادرتها بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

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وأوضح امبية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدورية اشتبهت في عدم صلاحية الزيت وفقًا للكشف الظاهرى، ومن ثم ارسلت عينة إلى مختبر الرقابة على الأغذية والأدوية في مصراتة الذي أكد في تقريره إن الزيت غير مطابق من حيث اللون والقوائم والشوائب.

كمية غير صالحة للاستهلاك من زيت الطهي ضبطت في سرت، 11 مارس 2022. (بوابة الوسط)
كمية غير صالحة للاستهلاك من زيت الطهي ضبطت في سرت، 11 مارس 2022. (بوابة الوسط)
كمية غير صالحة للاستهلاك من زيت الطهي ضبطت في سرت، 11 مارس 2022. (بوابة الوسط)
كمية غير صالحة للاستهلاك من زيت الطهي ضبطت في سرت، 11 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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