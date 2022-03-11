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«الأرصاد»: أجواء شتوية مع فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 10:51 صباحا
«الأرصاد»: أجواء شتوية مع فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقش على غالب المناطق، فيما تسود أجواء شتوية مع احتمالية لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد خاصة على المناطق الساحلية.   
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم  الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الأحد على المناطق الساحلية ما يتسبب في أثارة الأتربة والغبار.  
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على غالب المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون نشطة نسبيًا هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 13 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 9 درجات على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على غالب المناطق. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين القادمين.

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