«الأرصاد»: أجواء شتوية مع فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقش على غالب المناطق، فيما تسود أجواء شتوية مع احتمالية لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد خاصة على المناطق الساحلية.

- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الأحد على المناطق الساحلية ما يتسبب في أثارة الأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون نشطة نسبيًا هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 13 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 9 درجات على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على غالب المناطق.