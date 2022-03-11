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باشاغا: لهذه الأسباب لن تكون هناك حرب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 11 مارس 2022, 01:19 صباحا
باشاغا: لهذه الأسباب لن تكون هناك حرب
باشاغا خلال إلقائه كلمة، 8 مارس 2022، (مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه يعتزم التواجد في العاصمة ومقر حكومته هناك في غضون أيام، مؤكدا أن «ليبيا يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال»، فيما سيركز على إجراء الانتخابات قريبًا، باعتبارها «السبيل الوحيد للخروج من الصراع».

ويرى باشاغا، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية من مدينة طبرق بشرق ليبيا اليوم الخميس، أن «الحل السياسي الوحيد في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

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واستبعد باشاغا احتمال عودة العنف، قائلاً إن «الجهود جارية لإيجاد تسوية سلمية للمأزق والسماح لحكومته بالعمل من العاصمة». وطمأن باشاغا «لن تكون هناك نزاعات ولا حروب أهلية.. هذا الوضع (الاقتتال الداخلي) لن يعود مرة أخرى»، متوقعًا أن يكون في طرابلس خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.

وفي وقت سابق، قال مكتب باشاغا، في بيان عبر صفحة تابعة لحكومته، إن القوة التي اتجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس «هي قوة للتأمين وليست للحرب»، وأنه «رغم صعوبة الموقف فإنهم أثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة».

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