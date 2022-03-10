نص قرار الجامعة العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، جاء في أربعة بنود، مؤكدا التضامن الكامل مع ليبيا، والالتزام بوحدة وسيادة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي، وكذلك دعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والإشادة بجهود اللجنة العسكرية «5+5».

المسار الأمني

في الشق الأمني، أكد قرار الجامعة العربية دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والحفاظ على استقلالية قرارها، الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من دون استثناء، وفي مدى زمني محدد بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

- «قرار عربي» بشأن ليبيا.. دعم خارطة الطريق واستعجال الميزانية وإدانة «المقابر الجماعية»

- شكري: استقرار ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوى الليبية الفاعلة

- أبوالغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة للمرحلة الصعبة.. ويجب إجراء الانتخابات

كما أشاد في هذا الجانب بنتائج اتفاق وقف إطلاق النار والإعلان عن فتح الطريق الساحلي مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير الأخرى، بما فيها إطلاق سراح المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

الجهود السياسية

وأعرب مجلس الجامعة العربية عن دعمه جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في العام ٢٠١٥ كإطار عام للحل، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين وقمة باريس.

دور دول الجوار الليبي

وأشاد القرار بدور الدول العربية والدول المجاورة لليبيا، وجهودها لدعم تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وتأكيد أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في ليبيا.