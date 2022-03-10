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نص قرار الجامعة العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 08:08 مساء
نص قرار الجامعة العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، 9 سبتمبر 2021، (الإنترنت)
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أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، جاء في أربعة بنود، مؤكدا التضامن الكامل مع ليبيا، والالتزام بوحدة وسيادة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي، وكذلك دعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والإشادة بجهود اللجنة العسكرية «5+5».

المسار الأمني
في الشق الأمني، أكد قرار الجامعة العربية دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والحفاظ على استقلالية قرارها، الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من دون استثناء، وفي مدى زمني محدد بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

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كما أشاد في هذا الجانب بنتائج اتفاق وقف إطلاق النار والإعلان عن فتح الطريق الساحلي مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير الأخرى، بما فيها إطلاق سراح المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

الجهود السياسية
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن دعمه جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في العام ٢٠١٥ كإطار عام للحل، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين وقمة باريس.

دور دول الجوار الليبي
وأشاد القرار بدور الدول العربية والدول المجاورة لليبيا، وجهودها لدعم تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وتأكيد أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في ليبيا.

ثابت: الجامعة العربية داعمة للاستقرار في ليبيا
من جانبه، رحب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، بالقرار الذي جاء على ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في السابع من مارس الجاري. وأشاد ثابت، في بيان، بدور جامعة الدول العربية، لدعم عملية الاستقرار في ليبيا، وجهود التوصل إلى تسوية سياسية من أجل حل الأزمة الليبية.

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