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البعثة الأممية تعرب عن قلقها من التوتر في طرابلس وما حولها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 04:52 مساء
البعثة الأممية تعرب عن قلقها من التوتر في طرابلس وما حولها
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها».

وأكدت البعثة الأممية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد»، داعية «جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة». وحثت «كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض».

وأفاد شهود عيان لـ«بوابة الوسط» «بوجود تحركات عسكرية لمؤيدي رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا باتجاه العاصمة طرابلس قادمة من مصراتة والزاوية»، وأشارت المصادر إلى «تمركز قوات مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الخمس منتصف المسافة بين مصراتة وطرابلس».

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