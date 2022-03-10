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المنفي: المجلس الرئاسي يدعم مبادرة وليامز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 03:30 مساء
المنفي: المجلس الرئاسي يدعم مبادرة وليامز
من لقاء المنفي مع السفير الهولندي، 10 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، دعم المجلس لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، وقال إنها «ستساهم في إرساء قاعدة دستورية تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ، حيث بحثا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار فيها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء الجهود الأوروبية، وفي مقدمتها هولندا الرامية لحل الأزمة الليبية، حيث أكد المنفي أهمية كل المبادرات التي تسعى لإيجاد حلول توافقية بين الأطراف السياسية.

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وأشار البيان إلى أن السفير الهولندي «ثمن دور المجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا، وأشاد بجهود المجلس في رأب الصدع بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية»، كما أكد دعم بلاده لكل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ويوم الجمعة، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الأعلى للدولة والنواب تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبينما رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة، قال 93 عضوًا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

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