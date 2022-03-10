«الكهرباء» تعلن زيادة طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية من المرج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية من المرج إلى طبرق، وعزت السبب في ذلك إلى «أعمال تطوير جارية».

وقالت الشركة في بيان، إن «هناك أعمالًا جارية لتطوير الشبكة الكهربائية وذلك لربط الوحدة الأولى بمشروع طبرق الاستعجالي بالشبكة الكهربائية»، مشيرة إلى فصل دوائر السلوم «1/2 داخل محطة 220 ك.ف طبرق» لتحوير الدوائر، ما ترتب عليه زيادة ساعات طرح الأحمال.

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وأوضحت أن هذه التحويرات ستنجر خلال 15 يومًا اعتبارًا من السابع من مارس الجاري، لافتة إلى حرصها على إنجاز المشروع قبل حلول شهر رمضان.