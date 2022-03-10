دخول 12 حالة «كورونا» إلى مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» دخول 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 11 شخصًا بعد تعافيهم.

وحسب التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، فقد بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مراكز العزل 86 حالة، بينها 36 حالة في العناية الفائقة، فيما تتواجد 50 حالة بالأقسام.

في حين بلغت إجمالي حالات الوفاة داخل مراكز العزل خمس.

- 333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 333 إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد، أمس الأربعاء، و120 حالة حرجة. كما تماثل للشفاء 1212 مصابًا، وتُوفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 499 ألفًا و465 حالة، منها 12 ألفًا و180 حالة نشطة، بينما تعافى 480 ألفًا و959 حالة، وسُجلت 6326 حالة وفاة بالمرض في البلاد.