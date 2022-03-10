شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل لمشكلة المجموعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل إن إنشاء شركات أمنية هو الحل لمشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا. وأوضح في برنامج «هذا المساء» الذي تبثه قناة «الوسط» (WTV) أن «وزارة الداخلية حاولت دمج المجموعات المسلحة في العامين 2012 و2013».

وأضاف شوايل «اقترحنا مشروع قانون للشركات الأمنية، لحراسة الشركات والمصارف، وتخفيف الحمل على الأجهزة الأمنية»، مشيرًا إلى أن «الوزارة تقدمت به إلى المؤتمر الوطني»، داعيًا إلى ضرورة إنهاء «فوضى السلاح والمجموعات المسلحة، وكذلك خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا».

وتولى شوايل وزارة الداخلية في عهد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان 31 أكتوبر 2012، إلى أن تقدم باستقالته من الحكومة في 22 مايو 2013.

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في كلمة مصورة، ليل «الإثنين - الثلاثاء» قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه اجتمع قبل فترة بمجموعات مسلحة، وسألهم «متى ترفعون بنادقكم»، وأضاف «طرحت كيف يمكن أن تتحول الميليشيا إلى شركة قابضة، أو يدمج أفرادها في الدولة، ولا يمكن أن تبقى الكتائب كما وضعها حاليًا، يُستخدم سلاحها لابتزاز الدولة».

وفي ديسمبر من العام 2013، أصدر المؤتمر الوطني العام السابق قرارًا بحل كافة التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة أيا كانت تسـميتها وتبعيتها، بحيث تبقى مؤسستا الجيش والشرطة دون غيرهما، لكن القرار لم ينفذ. يتعين على الحكومة الموقتة الإسراع، كما دعا المؤتمر الوطني في قرار آخر الحكومة الموقتة إلى الإسراع في تنفيذ قراريه بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ودمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر 2013.

ما هي المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس؟

وفي تقرير تحليلي أعده مشروع «مسح الأسلحة الصغيرة» عن الوضع في العاصمة طرابلس، ووضع المجموعات المسلحة في العام 2018، تحدث عن سيطرة أربع مجموعات رئيسة على العاصمة، تتحكم في المؤسسات والأمن والمصارف، وتمارس نفوذها في وجود حكومة الوفاق الوطني. والتقرير مشروع بحثي يتبع المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في سويسرا، يحدد القدرات المالية للمجموعات المسلحة الأربع، التي أطلق عليها «كارتل طرابس» وهي «كتيبة أبوسليم» و«كتيبة النواصي» و«كتيبة ثوار طرابلس» و«قوة الردع الخاصة».

مخزون المجموعات المسلحة من السلاح يفوق ما تملكه دول

ولفت إلى أن العائد المادي الذي تتلقاه تلك «المجموعات الأربع» لا يتناسب مع نفقاتها، وقال إنها توسعت بشكل كبير، رغم تراجع الأموال المخصصة لها من الدولة. ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين، أن الدخل الذي تتلقاه المجموعات المسلحة، مثل «قوة الردع الخاصة» أو «كتيبة النواصي»، من وزارة الدفاع لا يفسر قط توسعها المطرد منذ العام 2016. وقال إن «المجموعات المسلحة» الرئيسة الأربع، خاصة «قوة الردع»، ضمت أعضاء سابقين من أجهزة الأمن والمخابرات، وحصلت على معدات وأجهزة مرتفعة الثمن، وضمت جنودًا جددًا على نطاق واسع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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ويقول مسؤول سابق بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق إن مخزون العتاد العسكري بحوزة المجموعات المسلحة والمواطنين الأفراد «يفوق تسليح عدد من الدول»، الأمر الذي يزيد من مستوى القلق من خطر التشكيلات النشطة خارج إطار الدولة. وكان لبعض هذه المجموعات دور في نشوب الاشتباكات المسلحة، فكلما رأت أن نيران الحرب انطفأت تسعى لإشعالها، معتمدة على نظم تسلح غير تقليدية من طائرات الدرونز، والمتفجرات النوعية، ومنظومات وبرامج الاتصالات الفضائية.