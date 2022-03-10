ضبط مصنع لإنتاج الخمور في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة المحجوب بمديرية أمن مصراتة مصنعًا لتصنيع الخمور المحلية داخل منطقة زاوية المحجوب.

وتلقى المركز بلاغًا بنشاط المصنع؛ حيث شكل فريقًا من أعضاء المركز للتحري وجمع المعلومات، والذي تأكد من صحة البلاغ، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس.

وحدد رجال الأمن المكان، ورصدوا تحركات المتهمين، وهم خمسة أشخاص، وقد اعترف أحدهم بملكية المصنع، إضافة إلى ترويجه مواد مخدرة.

وأشار البيان إلى اتخاد الإجراءات القانونية مع المتهمين، ثم أحيلوا إلى جهات الاختصاص.