Atwasat

333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 12:29 مساء
333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة
مركز عزل سرت، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 333 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأربعاء، و120 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 1212 مصابًا، وتُوفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 11.6% من إجمالي 2859 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2526 منها، وسجلت جميع حالات الوفاة الجديدة في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 499 ألفًا و465 حالة، منها 12 ألفًا و180 حالة نشطة، بينما تعافى 480 ألفًا و959 حالة، وسُجلت 6326 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون

باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو
اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب
اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب
333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة
333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة
ضبط مصنع لإنتاج الخمور في مصراتة
ضبط مصنع لإنتاج الخمور في مصراتة
شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل لمشكلة المجموعات المسلحة
شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل لمشكلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
«الكهرباء» تعلن زيادة طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية من المرج إلى طبرق
«الكهرباء» تعلن زيادة طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية من المرج ......
دخول 12 حالة «كورونا» إلى مراكز العزل خلال 24 ساعة
دخول 12 حالة «كورونا» إلى مراكز العزل خلال 24 ساعة...
قدور يعلن تأديته اليمين الدستورية أمام رئيس «النواب» الثلاثاء المقبل
قدور يعلن تأديته اليمين الدستورية أمام رئيس «النواب» ......
شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل لمشكلة المجموعات المسلحة
شوايل: الداخلية تقدمت بقانون للشركات الأمنية في 2013 لحل ......
ضبط مصنع لإنتاج الخمور في مصراتة
ضبط مصنع لإنتاج الخمور في مصراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط