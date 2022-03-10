333 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 333 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأربعاء، و120 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 1212 مصابًا، وتُوفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 11.6% من إجمالي 2859 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2526 منها، وسجلت جميع حالات الوفاة الجديدة في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 499 ألفًا و465 حالة، منها 12 ألفًا و180 حالة نشطة، بينما تعافى 480 ألفًا و959 حالة، وسُجلت 6326 حالة وفاة بالمرض في البلاد.