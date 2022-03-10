حكومة الوحدة تخصص 200 مليون دينار لصرف مستحقات العاملين في الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

خصَّصت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 200 مليون دينار لصالح العاملين في وزارة الصحة.

جاء ذلك في القرار رقم 242 للعام 2022، والذي خصص هذا المبلغ المالي من الباب الخامس «نفقات الطوارئ»، حسب ما جاء على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك»، الخميس.

ونص القرار على صرف المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بعد تنسيق من نائب رئيس حكومة الوحدة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع جهات الدولة المعنية، للإفراج عن مكافآت عناصر المراكز الطبية المخصصة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.