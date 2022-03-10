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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 10:42 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الشرقي
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حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و30 عقدة، مع تراوح ارتفاع للموج بين 3.00 و3.50 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون جنوبية شرقية غدًا على ساحل زوارة وطرابلس، وجنوبية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.50 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
- تتراوح درجات الحرارة بين 16 و14 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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