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وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين «النواب» و«الدولة» قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 08:46 صباحا
وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.. ونسعى لعقد محادثات بين «النواب» و«الدولة» قبل رمضان
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن المنظمة الأممية لا تأخذ موقفًا معينًا في الخلاف حول السلطة التنفيذية داخل ليبيا، مشيرة إلى تركيزها على عقد المحادثات حول القاعدة الدستورية الخاصة قبل شهر رمضان المقبل.

وردًا على سؤال لوكالة «رويترز» عن أي حكومة في ليبيا «تعتبرها الأمم المتحدة صالحة»، أجابت وليامز «لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها»، مضيفة أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات.

وأكدت أنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل شهر رمضان، قائلة: «نحن بحاجة إلى إجراء هذه المحادثات قبل شهر رمضان.. لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضًا في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات» ما سيسمح «بوضع البلاد على قدم وساق لإجراء الانتخابات».

مبادرة وليامز
وفي الرابع من مارس الجاري، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين تضم 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز، لكن صدرت بعد ذلك مذكرة من 93 عضوًا في مجلس النواب، موجهة إلى وليامز، قالوا فيها إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

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