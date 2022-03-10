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توقف مصنع الأكسجين بمركز عزل سرت منذ شهر ونصف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 10 مارس 2022, 01:36 صباحا
توقف مصنع الأكسجين بمركز عزل سرت منذ شهر ونصف
أسرة طبية داخل مركز العزل بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مصدر بمركز العزل في سرت، إن المركز يعاني جراء نقض الإمكانات والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية ضد فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى توقف مصنع الأكسجين بالمركز منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، دون تدخل من وزارة الصحة لإعادة تشغيله.

- تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت

وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المركز يقوم بتوفير أسطوانات الأكسجين من مصنع بمصراتة، وعن طريق إيجار سيارة لنقل خمسين أسطوانة، لافتًا أيضًا إلى أن الطاقم الطبي والعاملين يشكون جراء عدم صرف رواتبهم المتأخرة مند عام.

وأوضح أن المركز استقبل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس «كورونا المستجد».

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