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اللافي يبحث في الكونغو مستجدات الأوضاع السياسية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 12:40 صباحا
اللافي يبحث في الكونغو مستجدات الأوضاع السياسية بليبيا
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات مع رئيس الكونغو ساسو نغيسو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنةرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دينيس ساسو نغيسو، في مدينة أويو الكونغولية، العلاقات الليبية الكونغولية، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح الرئيس الكونغولي اهتمامه بالشأن الليبي، مؤكدًا دعم الاتحاد الإفريقي، من خلال اللجنة رفيعة المستوى للخروج من الأزمة الليبية، لتحقيق الاستقرار ونجاح مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه المجلس الرئاسي، الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية.

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فيما ثمن اللافي جهود الرئيس ساسو نغيسو، من خلال رئاسته اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي لدعم مساعيه الرامية لاستقرار ليبيا، والذي سينعكس بالإيجاب على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام، حتى تتمكن ليبيا من ممارسة دورها الإقليمي والدولي

ووصل اللافي مساء اليوم الأربعاء إلى مطار أولومبو، وكان في استقباله وزير الدفاع الكونغولي، وتوجه فور وصوله لمقابلة الرئيس الكونغولي في القصر الرئاسي.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يجري مباحثات يصل الكونغو (صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك)
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