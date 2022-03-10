Atwasat

تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 12:03 صباحا
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي
جانب من تفقد الأجهزة الحديثة في مطار زوارة الدولي (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت مصلحة المطارات، التابعة لوزارة المواصلات، تركيب وتشغيل أجهزة الكشف الأمني الآلي الحديثة التي تعاقدت المصلحة لتوريدها من شركة «Smiths Detection» الألمانية.

وأضافت المصلحة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فريق عمل مكلفًا من قبل إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات زار مطار زوارة الدولي للإشراف على أعمال تركيب وتشغيل الأجهزة.

- وزارة المواصلات تبحث تطوير مطار زوارة لاستقبال الرحلات التجارية

وأشارت إلى تركيب عدد من الأقواس الأمنية الخاصة بالكشف عن المعادن، مؤكدة سعيها لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتشغيل المطارات وفق ما يتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية.

جانب من تفقد الأجهزة الحديثة في مطار زوارة الدولي (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)
جانب من تفقد الأجهزة الحديثة في مطار زوارة الدولي (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)
فريق عمل مكلف من إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات يزار مطار زوارة الدولي (صفحة المصلحة على فيسبوك)
فريق عمل مكلف من إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات يزار مطار زوارة الدولي (صفحة المصلحة على فيسبوك)
فريق عمل مكلف من إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات يزار مطار زوارة الدولي (صفحة المصلحة على فيسبوك)
فريق عمل مكلف من إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات يزار مطار زوارة الدولي (صفحة المصلحة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية

الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية
الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري الأبطال

الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري ...
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صنع الله يجدد الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء
صنع الله يجدد الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد ...
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
توقف مصنع الأكسجين بمركز عزل سرت منذ شهر ونصف
توقف مصنع الأكسجين بمركز عزل سرت منذ شهر ونصف...
اللافي يبحث في الكونغو مستجدات الأوضاع السياسية بليبيا
اللافي يبحث في الكونغو مستجدات الأوضاع السياسية بليبيا...
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي...
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد...
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط