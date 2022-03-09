Atwasat

سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 09 مارس 2022, 11:27 مساء
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
السفير خطاب حسين محمد يقدم أوراق اعتماده لملك السويد كارل السادس عشر غوستاف (الإنترنت)
alwasat radio

قدم السفير خطاب حسين محمد سفير ليبيا لدى مملكة السويد، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لملك السويد كارل السادس عشر جوستاف.

وجرت المراسم في قصر الملك بالعاصمة ستوكهولم، وتبادل السفير مع الملك تاريخ العلاقات الليبية السويدية، حيث قدم الأخير الشكر لليبيا لرفعها التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى سفير مفوض فوق العادة.

- وزارة العدل تبدي استعدادها للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون

وجرى نقل السفير بواسطة العربة الملكية التي يعود عمرها لأكثر من 250 عامًا، والتي استقلها ملوك السويد فيما مضى وهذا العرف متبع لدى لدى مملكة السويد.

جرى نقل السفير بواسطة العربة الملكية التي يعود عمرها لأكثر من 250 عامًا (الإنترنت)
جرى نقل السفير بواسطة العربة الملكية التي يعود عمرها لأكثر من 250 عامًا (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية

الرئيس الأوكراني يطالب الغرب باتخاذ «قرار سريع» بشأن الطائرات البولندية
الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري الأبطال

الريال يستقبل سان جيرمان المتسلح بـ«الأشد فتكا» على ملعب «برنابيو» في دوري ...
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصديق الكبير يبحث برامج التعاون بين «المركزي» والمؤسسات الأميركية
الصديق الكبير يبحث برامج التعاون بين «المركزي» والمؤسسات ...
ضبط 1.75 مليون كبسولة حبوب مخدرة بميناء الخمس البحري
ضبط 1.75 مليون كبسولة حبوب مخدرة بميناء الخمس البحري
صنع الله يجدد الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء
صنع الله يجدد الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد ...
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي...
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد...
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا ......
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد...
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط