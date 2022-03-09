سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قدم السفير خطاب حسين محمد سفير ليبيا لدى مملكة السويد، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لملك السويد كارل السادس عشر جوستاف.

وجرت المراسم في قصر الملك بالعاصمة ستوكهولم، وتبادل السفير مع الملك تاريخ العلاقات الليبية السويدية، حيث قدم الأخير الشكر لليبيا لرفعها التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى سفير مفوض فوق العادة.

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وجرى نقل السفير بواسطة العربة الملكية التي يعود عمرها لأكثر من 250 عامًا، والتي استقلها ملوك السويد فيما مضى وهذا العرف متبع لدى لدى مملكة السويد.

جرى نقل السفير بواسطة العربة الملكية التي يعود عمرها لأكثر من 250 عامًا (الإنترنت)