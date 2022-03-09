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لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 10:57 مساء
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي رئيس لجنة أزمة العالقين الليبيين في أوكرانيا، مراد حميمة. (الإنترنت)
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أكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي رئيس لجنة أزمة العالقين الليبيين في أوكرانيا، مراد حميمة، إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك 170 آخرين من الجالية رفضوا الخروج لأسباب خاصة.

وقال حميمة لبرنامج «وسط الخبر» المذاع على تلفزيون «الوسط»، مساء اليوم الأربعاء، إن السفارة الليبية في أوكرانيا تنسق مع لجنته منذ بداية أعمالها الأسبوع الماضي، موضحًا أنه جرى إجلاء «529 مواطنًا من مدينة كييف في الدفعة الأولى و341 في الدفعة الثانية، و79 في الدفعة الثالثة و75 ثم 42 مواطنًا، ومن مدينة أوديسا جرى إجلاء 139 مواطنًا، ومن خاراكوف 49 مواطنًا ومن مدينة أورايا 95 مواطنًا، بإجمالي تقريبًا 1200 مواطن ليبي تم إجلاؤهم من أوكرانيا إلى دول الجوار عبر بولندا وسلوفاكيا أو رومانيا».

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وذكر حميمة أن لجنة أزمة العالقين زارت مدينة كييف للتشاور والتنسيق مع الجيش الأوكراني والجالية الليبية والسفارة هناك؛ من أجل التنسيق لإجلاء العالقين، مشيرًا إلى إجلاء 22 مواطنًا ليبيًّا من مدينة سومي المحاصرة من قبل القوات الروسية كانوا يعيشون ظروفًا صعبة بسبب انقطاع الماء والكهرباء والغذاء عنهم، ونقلهم إلى مدينة لفيف العاصمة الموقتة لأوكرانيا، واللقاء بهم والاطمئنان عليهم واتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى ليبيا.

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خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا

وأشاد حميمة بجهود السفارة الليبية في كييف لإجلاء الجالية الليبية من المدن الأوكرانية، مؤكدًا إجلاء أغلب أفراد الجالية من أوكرانيا باستثناء اثنين من المواطنين بمدينة ميروبين المحاصرة من القوات الروسية، متوقعًا إجلاءهم غدًا.

وذكر رئيس لجنة العالقين في أوكرانيا، خلال حديثه لبرنامج «وسط الأخبار»، أن هناك ليبيًّا واحدًا في أحد سجون أوكرانيا يجري التفاوض مع الحكومة هناك لتأمين خروجه وترحيله إلى خارج أوكرانيا بموجب اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين.

حميمة يتوقع إنهاء عمليات إجلاء الليبيين من أوكرانيا خلال 3 أيام
وأضاف حميمة أن «هناك 170 مواطنًا ليبيًّا متزوجين من أوكرانيات يرفضون الخروج وفضلوا البقاء في أوكرانيا، أما بقية المواطنين الليبيين فتقريبًا لم يتبقَ إلا نحو 30 مواطنًا ليبيًّا»، متوقعًا إنهاء عمليات الإجلاء خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وعن تقييمه لعمليات الإجلاء، أشار حميمة إلى حدوث بعض العراقيل التي جرى التغلب عليها بفضل تعاون الجالية والسفارة الليبية في كييف اللتين لعبتا دورًا كبيرًا وفعالًا في عمليات الإجلاء خصوصًا عند التعامل مع أفراد الجالية بمناطق القتال، وإيواء عدد كبير من أفراد الجالية بمبنى السفارة إلى حين توفير حافلات لنقلهم من مدينة كييف إلى الحدود لمسافة ألف كيلو متر مروا خلالها بمناطق اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية.

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