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المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 09:43 مساء
المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «وسط الخبر» عبر قناة الوسط «Wtv». الثلاثاء 8 مارس 2022
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تحدثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، عن التحديات التي واجهتها كأول وزيرة خارجية في ليبيا، باعتبارها سابقة تاريخية.

المنقوش تروي تحديات واجهتها
وقالت المنقوش في مداخلة هاتفية مع برنامج «وسط الخبر» عبر قناة الوسط «Wtv»، مساء الثلاثاء، إن المنصب الذي تقلدته هو امتداد لسنوات طويلة من وجود المرأة الليبية التي كانت نشطة في المجتمعات السياسية والثقافية والاجتماعية، قبل حصر دورها في نمط محدد، يتحمل المجتمع مسؤوليته.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة الليبية أثبتت قدرتها في كثير من المجالات، من بينها المجال السياسي الذي يواجه الكثير من التحديات، لافتة في هذا الخصوص إلى التحديات الكثيرة التي واجهتها داخليًّا وخارجيًّا، بالنظر إلى مسؤوليتها عن وزارة سيادية.

المنقوش: لكوني امرأة قد لا يأخذني الكثير على محمل الجد في البداية
واحد من تلك التحديات، تقول المنقوش: «كوني امرأة جعلى الكثير قد لا يأخذني على محمل الجد في البداية»، بالإضافة إلى أن المهام الموكلة إليها تتطلب أن تتحلى شخصيتها بالقوة واللين والاستيعاب والحرص في آن معًا، وهو ما تفتقده في بعض الأحيان.

وألمحت أيضًا إلى النظرة الداخلية في ليبيا التي تعتقد أن «المرأة غير قادرة على هذا التحدي الكبير»، لكنها استدركت بأن ثمة الكثير من الداعمين والمساندين لدور المرأة سواء في العمل الحكومي أو المجتمعي.

 المرأة الوحيدة في مجلس وزراء الخارجية العرب
أما على المستوى الخارجي، فتشير المنقوش إلى غياب الثقة في المرأة لتولي منصب وزارة الخارجية لدى المجتمعات الأخرى، ضاربة مثالًا بالاجتماع الأخير لمجلس وزراء الخارجية بالدول العربية، حيث كانت المرأة الوحيدة بين الوزراء.

جانب آخر من التحديات التي واجهتها، تلخصه المنقوش في كيفية «التعامل في مجتمع ذكوري، والتحاور والتفاوض وتمثيل الدولة الليبية بالمستوى المطلوب، والتعامل مع شخصيات لها سنوات في المجال السياسي ومجاراتها في الحديث والتفكير». لكن الوزيرة تقول إنها تتعلم كل يوم خبرة إضافية، مضيفة: «التجربة علمتني الكثير، والتحديات ما زالت موجودة».

تطالب بتعديل قوانين المرأة.. وتتطلع لرؤية رئيسة لليبيا
وعلى مستوى وضع المرأة الليبية داخليًّا، تطالب المنقوش بضرورة تعديل قانون الأسرة وقانون الزواج والطلاق والقوانين المدنية الأخرى، لكنها لا تغفل أن «القانون المدني لم يفرق بين الرجل والمرأة، وأعطى لها الحرية في ممارسة كل الوظائف دون أي تحيز للرجل»، في موقف تعتبره مغايرًا حتى لدى الدول الكبرى التي تتحيز ضد المرأة في الوظائف العامة، لكنها غير موجودة في ليبيا.

وبعدما اقترحت تعديل القوانين لكي تواكب دور المرأة الحالي، تختتم الوزيرة بأنها تتطلع لأن ترى مستقبلًا سيدة في كرسي رئاسة ليبيا.

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