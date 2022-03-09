صنع الله يجدد الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعوته لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والتوجه إلى الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء، مؤكدًا استراتيجية المؤسسة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاستغلال الأمثل للغاز المنتج مع النفط.

جاء ذلك خلال مشاركته كناطق رسمي في بعض الجلسات وحلقات النقاش حول نماذج شركات النفط والغاز المستقبلية، وكذلك تطور فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج، في مؤتمر «سيرا ويك» المنعقد بمدينة هيوستن الأميركية، بحسب ما نشرته المؤسسة اليوم الأربعاء.

وتحدث صنع الله خلال فعاليات المؤتمر عن احتياطات ليبيا من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج الحالية، وموقع ليبيا الاستراتيجي الذي يجعل منها قريبة جدًّا من السوق الأوروبية، كما تطرق إلى استراتيجية المؤسسة الجديدة في التركيز على إنتاج الغاز ورفع معدلات ليبيا من الغاز للاستجابة للطلب المتزايد على الغاز في السوق الأوروبية.

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كما تطرق صنع الله إلى بعض مشاريع المؤسسة لتقليل حرق الغاز مثل مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بالمحطة 186 بحقل الشرارة، وكذلك مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بحقل المبروك، معتبرًا هذا مساهمة في التنمية المستدامة التي سيكون لها الأثر على المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكد صنع الله، خلال حديثه، تشجيعه ودعمه الشركات العالمية العاملة في ليبيا، وحرصه على خلق بيئة استثمارية للمحافظة على تواجد الشركاء الحاليين، وجذب شركاء آخريين للعمل في قطاع النفط والغاز في ليبيا.