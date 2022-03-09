ضبط 1.75 مليون كبسولة حبوب مخدرة بميناء الخمس البحري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية ضبط مليون و750 ألف كبسولة حبوب مخدرة بميناء الخمس البحري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أعضاء مركز جمرك ميناء الخميس البحري، تمكنوا من ضبط 35 صندوقًا تحتوي على مليون و750 ألف كبسولة حبوب مخدرة وأدوية ومستلزمات طبية داخل حاوية بالميناء.

وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط جرت بالتنسيق مع مديرية أمن الخمس، فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- «الداخلية»: إتلاف 700 كيلو حشيش وكمية من الكوكايين

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، إتلاف نحو 700 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة والكوكايين، جرى ضبطها خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أتلف كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ700 كيلو غرام أو 7 قناطير، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين.

ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بميناء الخمس البحري, 9 مارس 2022. (وزارة الداخلية)

ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بميناء الخمس البحري, 9 مارس 2022. (وزارة الداخلية)