معلمو العقود ببلدية تينيناي يطالبون بصرف مرتباتهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

طالب معلمو ومعلمات العقود للسنوات من 2014 إلى 2018 ببلدية تينيناي جنوب بني وليد خلال وقفة احتجاجية نظموها، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التربية والتعليم بالإفراج عن مرتباتهم التي تجاوزت 8 سنوات.

واستغرب المعلمون خلال وقفتهم موقف وزارة التربية والتعليم وازدواجية المعايير في التعامل بين المناطق والمدن، مشيرين إلى صرف مستحقات المعلمين بباقي المدن الأخرى وتهميش معلمي بلدية تينيناي .

وشدد المعلمون والمعلمات المحتجون على ضرورة صرف مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح في حال إهمال مطالبهم.