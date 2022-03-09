انقطاع الكهرباء عن منازل بمحلتين في سرت جراء سرقة أكثر من 2350 متر أسلاك

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء في سرت، المهندس فتحي قرقوم، سرقة أكثر من 2350 متر أسلاك من خطوط نقل التيار المغذية لعدد كبير من المنازل بمحلتي الحنيوة والسواوة بضواحي المدينة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عنها.

وقال قرقوم لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن خارجين عن القانون قاموا بالاعتداء وتخريب خطوط نقل الكهرباء «جهد 11 ك.ف» بالشبكة المحلية وسرقة الأسلاك بهدف كسب المال، متأسفًا على انقطاع التيار عن عدد كبير من المنازل في محلتي الحنيوة والسواوة.

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وأوضح بوقرقوم أن الخارجين عن القانون قاموا بسرقة 1250 متر أسلاك من خطوط نقل التيار بمنطقة السواوة، وسرقة 1100 متر من خطو نقل التيار بمحلة الحنيوة التي تبعد 50 كلم شرق سرت، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات ستؤثر على استمرار تغذية المنطقتين بالكهرباء.

وذكر رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء في سرت أن هذه الاعتداءات تسببت في خسائر مالية كبيرة لإدارة الشركة بالمدينة رغم معاناتها من نقص المواد والأسلاك والكوابل والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة منذ فترة كبيرة من قبل الشركة العامة للكهرباء.