افتتاح طريق جديد في بلدية طبرق بطول 1300 متر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، طريقًا جديدًا في المدينة يمتد من فندق دار السلام إلى ميناء الصيد البحري بطول 1300 متر، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وقال بوالخطابية في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح الطريق الجديد أمس الثلاثاء، إن هذا الطريق سيحل عددًا من المختنقات المرورية بالمدينة التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن الطريق هو أحد المشاريع التنموية في البلدية التي يجري تنفيذها ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

وأشاد رئيس المجلس التسسيري لبلدية طبرق في كلمته بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي، لما قدموه من دعم للبلدية وتخصيص ميزانية التنمية لها خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن الحكومة وعدتهم بتسييل ميزانية هذا العام خلال الأيام المقبلة.

ووعد بوالخطابية في كلمته التي نشرها المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، أمام الحضور باستكمال مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في بلدية طبرق وتنفيذ أخرى جديدة في حال سمحت الميزانية التي ستقدم خلال أيام بذلك.

وحضر افتتاح الطريق أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونه وهاشم مصادف ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني وعدد كبير من مهندسي مكتب المشروعات، ومندوب عن منطقة طبرق العسكرية وعدد من الحكماء.