التومي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطتين لتطوير الإدارة المحلية ودعم البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، ومدير مشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي، باولا بيكيوني، وضع خطتين لتطوير الإدارة المحلية ودعم البلديات في ليبيا.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن اجتماع التومي ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأربعاء، تطرق إلى مناقشة أهم المشروعات التي تشتغل عليها الوزارة بالتعاون مع البرنامج.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع بحث «خطوط العمل المشترك مستقبلًا وآليات وضع خطة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في ليبيا، وخطة تفصيلية لدعم البلديات وتمكينها من تجاوز الصعاب التي يلاقيها عملها».

- التومي يؤكد حرصه على الانفتاح على «التجربة اليابانية» في الإدارة المحلية

وشدد التومي خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي وكل المنظمات والبرامج المحلية والدولية المهتمة بالإدارة المحلية في ليبيا من أجل تطوير آليات عمل أجهزة هذه الإدارة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.

وفي وقت سابق، اجتمع التومي مع السفير الياباني ماساكا أماديرا ونائب رئيس بعثة اليابان أماني كوباياشي، وأكد خلال اللقاء حرصه على الانفتاح على «التجربة اليابانية في الإدارة المحلية»، معربًا عن فخره بالتعاون والشراكة بين ليبيا واليابان في هذا الملف الحيوي.

لقاء التومي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء 9 مارس 2022. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء 9 مارس 2022. (وزارة الحكم المحلي)