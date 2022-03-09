بالصور: تمرين رماية بصواريخ «أرض أرض» لقوات القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت قوات القيادة العامة، اليوم الأربعاء، تمرين رماية بـ«صواريخ الكرامة أرض أرض»، من خلال كتيبة صواريخ الكرامة، شارك فيه قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر.

وشهد التمرين إطلاق 4 صواريخ، منها صاروخا رماية مفردة بفارق زمني 15 دقيقة، ورماية مزدوجة بفارق زمني 50 دقيقة، على هدفٍ يبعد عن منطقة الإطلاق «المقزحة» مسافة 200 كيلو متر و242 مترًا، بحسب بيان مكتب إعلام القيادة العامة اليوم.

ولفت البيان، إلى إصابة الهدف والذي يقع جنوب غرب مدينة طبرق، مضيفًا أن حفتر قرر ترقيةً استثنائية للمشاركين في التمرين، فيما حضر مع حفتر، التمرين، رئيس أركان قوات القيادة العامة، وعدد من الضباط.

- المشير حفتر يفتتح مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء 106 مجحفل

وأمس الثلاثاء، افتتح حفتر، مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء 106 مُجحفل التابع للقيادة العامة، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن المدرسة جرى تجهيزها بأحدث وسائل الإيضاح وكافة أنواع مدخرات التدريب لتواكب التطور، وإعداد كوادر عسكرية قتالية قادرة على إدارة كافة أنواع الأسلحة المشتركة.

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)

قوات القيادة العامة تنفذ تمرين رماية بصواريخ أرض أرض, 9 مارس 2022. (إعلام القيادة العامة)