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السايح يستعرض مستجدات المشهد الليبي مع السفير الياباني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 02:54 مساء
السايح يستعرض مستجدات المشهد الليبي مع السفير الياباني
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مستقبلا السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي، 9 مارس 2022. (مفوضية الانتخابات)
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استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي.

وبحث لقاء السايح والسفير الياباني «سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال الفترة المقبلة»، حسب بيان صحفي صادر عن المفوضية. وأكد ماساكي «دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار». وثمن «جهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي»، وفق بيان المفوضية.

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ويوم الإثنين، استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية. وفي اليوم نفسه، بحث السايح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، سبل دعم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

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