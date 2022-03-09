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الدبيبة يفتتح مركز إيواء المهاجرين العرب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 01:07 مساء
الدبيبة يفتتح مركز إيواء المهاجرين العرب في طرابلس
الدبيبة ومازن خلال افتتاح مركز إيواء المهاجرين العرب في طرابلس، 9 مارس 2022، (حكومة الوحدة)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، مركز إيواء المهاجرين العرب في العاصمة طرابلس.

وتفقد الدبيبة أماكن الإيواء الجديدة، والعيادات والورش الخاصة بالتدريب، والصالة الرياضية المخصصة لهم، إلى جانب مركز المعلوماتية الخاص بتواصل المهاجرين مع عائلاتهم، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وفي ختام الزيارة، تابع الدبيبة جانبا من مباراة كرة القدم بين الفريق المصري بالمركز، وعدد من قدامى اللاعبين الليبيين، حيث وزع الجوائز عليهم.

وتقدم بالشكر لكل القائمين على هذا العمل، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمهاجرين، وتوفير الظروف الملائمة لهم.

من جهته، أكد رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، أن إنشاء هذا المقر الخاص بالمهاجرين العرب جاء تقديرا لعاداتهم وتقاليدهم.

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