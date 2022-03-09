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مسؤول بالمصرف المركزي يطالب بـ«الحذر» مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 11:57 صباحا
مسؤول بالمصرف المركزي يطالب بـ«الحذر» مع ارتفاع أسعار النفط العالمية
مصفاة نفط قرب راس لانوف. (أ ف ب)
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 قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري إن «ارتفاع أسعار النفط مهم جدا لليبيا كدولة مصدرة للنفط»، لكنه طلب «الحذر وعدم البناء على هذه الأسعار المرتفعة جدا»، داعيا إلى أن «تدار العوائد بكل حكمة وعقلانية».

وسجلت أسعار النفط، الأربعاء، صعودا جديدا لتتجاوز 131 دولارًا للبرميل حيث أثار الحظر الأميركي على واردات النفط الروسية وخطة بريطانيا للتخلص التدريجي منها بحلول نهاية العام مخاوف من تقلص المعروض العالمي.

وأعاد العكاري، التذكير «بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 140 دولارا في العام 2008»، وقال «بنوك عالمية كبيرة كانت تقول إن أسعار النفط سوف ترتفع الى 200 دولار للبرميل»، مضيفا «هنا تكونت فوائض مالية ضخمة للدول المصدرة للنفط وتضررت الدول المستهلكة للنفط فخرجت بعض الأصوات تقول إن هذه الفوائض لا بد أن تعود لنا»، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أزمة الرهن العقاري
وأردف عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي «فعلا ضربت أزمة الرهن العقاري أركان الاقتصاد العالمي وكانت الخسائر بالتريليونات، وجل تلك الفوائض كان يعاد استثمارها في أسواق الأسهم والعقار والسندات في السنة التالية 2009، لتهبط أسعار النفط إلى مستويات بين 30-35 دولار للبرميل».

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ويوم الثلاثاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعافي الإنتاج من الخام بعد فتح صمامات الرياينة، لافتة إلى تجاوز الإنتاج المليون و100 ألف برميل يوميًا. جاء ذلك فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.28 دولارات أو 2.57% إلى 131.18 دولارا للبرميل في الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت 3.9% في اليوم السابق، حسب وكالة «رويترز».

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