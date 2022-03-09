293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 293 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و125 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 286 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 13.4% من إجمالي 2186 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 1893 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاث حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 499 ألفًا و132 حالة، منها 13 ألفًا و64 حالة نشطة، بينما تعافى 479 ألفًا و747 حالة، وسُجلت 6321 حالة وفاة بالمرض في البلاد.