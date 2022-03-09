Atwasat

293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 10:47 صباحا
293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 293 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و125 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 286 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 13.4% من إجمالي 2186 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 1893 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاث حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 499 ألفًا و132 حالة، منها 13 ألفًا و64 حالة نشطة، بينما تعافى 479 ألفًا و747 حالة، وسُجلت 6321 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر

ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام إنتر
بولندا مستعدة لوضع طائراتها من طراز «ميغ-29» في تصرف واشنطن

بولندا مستعدة لوضع طائراتها من طراز «ميغ-29» في تصرف واشنطن
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا

البنتاغون: عدد القتلى الروس بين ألفين و4 آلاف جندي في أوكرانيا
سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا

«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا
السيسي يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي خلال زيارة للرياض (صور)

السيسي يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي خلال زيارة للرياض (صور)
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن الغاز الروسي

وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن الغاز الروسي
المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك»

المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام ...
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب

ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النائب العام يأمر بالإفراج الشرطي عن 13 نزيلا بسجن الكويفية
النائب العام يأمر بالإفراج الشرطي عن 13 نزيلا بسجن الكويفية
5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
افتتاح وحدة علاج العقم في المجمع الصحي بسرت
افتتاح وحدة علاج العقم في المجمع الصحي بسرت
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا شمالا
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة نسبيا شمالا...
«المركزي» الليبي والفيدرالي الأميركي يبحثان تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية
«المركزي» الليبي والفيدرالي الأميركي يبحثان تدعيم عمليات ......
الخارجية الأميركية تمنح المنقوش جائزة المرأة الشجاعة
الخارجية الأميركية تمنح المنقوش جائزة المرأة الشجاعة...
293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
293 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة...
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط