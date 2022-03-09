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النائب العام يأمر بالإفراج الشرطي عن 13 نزيلا بسجن الكويفية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 01:57 صباحا
النائب العام يأمر بالإفراج الشرطي عن 13 نزيلا بسجن الكويفية
مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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قرر النائب العام الإفراج الشرطي عن 13 نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، بهدف خفض مستوى الاكتظاظ وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة عمدت إلى معالجة السلبيات التي سجلها المفتشون في تقريرهم المتعلق بتقييم مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسة للمعايير والضوابط المقررة.

وأضاف البيان أن النيابة حاولت معالجة مشكلة اكتظاظ النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والحد من آثارها على النزلاء والقائمين على المؤسسة، جراء خلقها ظروف إيواء غير مشتملة على المعايير الوطنية والدولية، خاصة عدم توافر بيئة العيش التي تضمن الخصوصية وتحول دون الإدماج.

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لذلك، اعتمد نظام النائب العام الإفراج تحت شرط بهدف خفض مستوى الاكتظاظ وإعادة الإدماج في المجتمع، حيث باشر إجراءات تقييم حالة المحكوم عليهم كافة، ومدى توافر ضوابط الإفراج تحت شرط، من حيث المدة والسلوك وغياب الخطورة على الأمن العام.

وتوصلت نتائج فحص ملفات نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية إلى توافر شروط الإفراج تحت شرط في 13 محكومًا، اعتمد النائب العام قرار الإفراج عنهم.

وفي 14 فبراير الماضي، أعلن مكتب النائب العام عن نتائج تفتيش لجنة مشكلة بقرار رقم 10 لسنة 2022 لفحص مدى استجابة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية المعايير والضوابط المرعية.

وسجلت اللجنة- آنذاك،- عدة مآخذ، أبروزها مشكلة اكتظاظ النزلاء في مؤسسة الكويفية، وبناء على ذلك فحصت اللجنة ملفات النزلاء المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المقضي بها عليهم، وكلفوا عددًا من الأخصائيين الاجتماعيين لبحث حالتهم.

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